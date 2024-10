Altercation à l’aéroport au Maroc : Macky, Marième Faye Sall et la plainte…

XALIMANEWS- L’aéroport principal du Maroc a connu une scène non moins commune. Une altercation entre le couple présidentiel sortant et une compatriote sénégalaise à l’ aéroport, dans la nuit du samedi au dimanche, a abouti à une plainte de Macky Sall et son épouse. Aïcha Camara, ayant quitté Dakar pour Paris à bord de la Royal Air Maroc, a transité à l’aéroport de Casablanca où elle tombe sur Macky Sall et son épouse. Cette rencontre, qui est une des plus hasardeuses, a permis un échange, selon Mme Camara qui n’aurait fait que poser une question à l’ex Président du Sénégal. Ce que son épouse n’aurait pas apprécié et a commencé à l’insulter.

A rappeler que Macky et Marième Faye Sall ont porté plainte contre Aïcha Camara après des « échanges de propos et d’insultes » à l’aéroport de Casablanca, au moment où le couple s’apprêtait à prendre son vol pour la France.