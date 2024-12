Alumni days de Wasanar à l’UGB : Dr. El Hadji Abdourahmane DIOUF renoue avec son Sanar

Wasanar est le label des alumni de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB). Du 05 au 07 décembre 2024, l’association qui regroupe les anciens étudiants de toutes promotions de cette université d’excellence a tenu ses journées annuelles. Il s’agissait, entre autres activités, du mentorat pour les étudiants, des partenariats avec les entreprises, de renouvellement du bureau.

C’est une chance inestimable que l’actuel Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Dr. El Hadji Abdourahmane DIOUF, soit issu de cette université. En effet, il fait partie de la première promotion de 1990, qui débarqua un certain 17 décembre, dans les faubourgs de la ville mythique de Saint-Louis, à Sanar. Depuis lors, les bourgades de Ngallèle, Boudjoug, Sanar… se sont étendues et développées.

Devant un public diversifié des générations et relevé de trajectoires, les hommages aux disparus et les témoignages sur les cursus, ont réveillé des souvenirs enfouis au point de faire verser des larmes. Ce qui a été stimulant sur ces hommages et témoignages, c’est la capacité inspirante de ces alumni de Sanar pour les nouvelles générations d’étudiants, afin de leur faire éviter des erreurs. Cela, dans le but de conforter des trajectoires d’humanité, d’excellence et de partage. L’année 1994 qui a été invalidée reste vivace dans les mémoires. C’est pourquoi l’appel à la responsabilité collective et partagée, des étudiants à l’administration en passant par les différents syndicats a été vibrant et bien convenu.

Le storytelling de l’alumni El Hadji Abdourahmane DIOUF est une de ces formes d’histoire commune à nombre des sénégalais, à l’image du Président de la République et du Premier Ministre, venu tout jeune, innocent mais motivé et déterminé à réussir pour ses parents, sa localité afin de servir son pays, le Sénégal. Ainsi, aucun syndicat d’étudiants ne peut s’opposer à la règle d’or de l’orientation universelle des bacheliers, quand bien même les conditions d’accueil et d’étude sont quelques fois difficiles.

Mountakha FALL

Membre du cabinet du MESRI