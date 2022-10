Ainsi, durant 5 heures d’horloge, les producteurs, les industriels, les banquiers, directeurs généraux et les ministères concernés et tous les acteurs, ont échangé sur les contraintes. Résultat des courses, plusieurs difficultés qui freinent le secteur ont été relevées. Des solutions sont envisagées et un suivi approprié envisagé pour remédier certaines préoccupations et consolider des acquis, lit-on sur facebook.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy