Aly Ngouille Ndiaye, qui a emprunté des routes sinueuses, boueuses, escarpées, s’est essuyé le visage à plusieurs reprises pour chasser les insectes ravageurs qui rôdaient autour. Sensible à la situation, il a rassuré les producteurs de la solidarité de l’Etat, sans toutefois donner l’assurance que leurs dettes de la campagne agricole seront épongées. Il dit : «Je pense que des solutions seront trouvées. Pour l’instant, je suis venu m’enquérir de la situation. Après, on verra, avec notamment la Sodefitex et les producteurs, comment soulager ces populations. Quand les gens ne peuvent pas payer les crédits de campagne, ça pose problème. On regardera le meilleur schéma pour soulager les producteurs.»

A Vélingara, Aly Ngouille Ndiaye et sa délégation se sont rendus dans le village de Wadiyatoulaye, commune de Linkéring, à une dizaine de kilomètres de la Guinée Conakry. Mamadou Saliou Baldé, propriétaire de la parcelle de 15 ha visitée, a étalé, au ministre et à la Direction générale de la Sodefitex, l’ampleur de toute l’inquiétude qui l’habite face aux questions de survie de sa famille et du casse-tête du paiement de sa dette. Il dit : «J’ai pris un prêt de plus 6 millions de francs Cfa pour faire 25 ha de coton. Aujourd’hui, je ne suis pas capable de payer la moitié de ce prêt à partir de la production attendue ici. Nous demandons à ce que l’Etat éponge notre dette, en plus de nous aider à survivre jusqu’aux prochaines récoltes.»

