Amadeus sort « Taaru Sénégal », en hommage aux pionniers de la musique sénégalaise

XALIMANEWS-Le chanteur sénégalais Massamba Amadeus sort à Dakar son premier album dénommé ‘’Taaru Sénégal’’ (la beauté du Sénégal en wolof) dans lequel il rend hommage aux pionniers de la musique sénégalaise.

‘’Taaru Sénégal, est un vibrant hommage aux pionniers de la musique sénégalaise, c’est une immersion dans la culture du pays et principalement la musique traditionnelle’’, a souligné, jeudi, Massamba Amadeus, citant ses devanciers dans cette discipline artistique tels que Youssou Ndour, Fatou Guewel, Kiné Lam, Coumba Gawlo Seck, Ma Sané, entre autres.

S’inspirant de leur travail, l’artiste porte aussi cet héritage dans sa création artistique.

L’opus présenté lors d’une séance d’écoute est une production de treize morceaux dont l’un intitulé ‘’Jëli’’ a été conçu en duo avec l’artiste populaire Waly Ballago Seck. Il caracole aujourd’hui à plus de sept millions de vues sur youtube trois semaine après sa mise en ligne.

‘’Le thème central de cet opus est l’amour sous toutes ses facettes, abordé avec profondeur et émotion, tout en faisant un focus sur les femmes sénégalaises, véritables piliers de la société. J’aime beaucoup chanter l’amour et je l’assume’’, a-t-il déclaré lors de cette présentation.Pour Massamba Amadeus de son nom à l’état civil Saliou Samb, ‘’Taaru Sénégal’’ est bien plus qu’un album. ”Il célèbre l’authenticité de la richesse musicale du pays’. C’est mon mémoire de master en plus, parce que j’ai quitté l’université au niveau de la licence [Il a obtenu sa licence en communication à l’UGB] et mes camarades qui ont continué les études ont déjà eu le master’’, a-t-il relevé.

Revenant sur son style musical, l’artiste a précisé qu’il chante en ‘’Afrofusion’’ qui, comme son nom l’indique, est une fusion de diverses sonorités du continent même s’il reste attaché aux rythmes sénégalais pour marquer son identité.

Amadeus qui était finaliste du Prix Découvertes RFI en 2023 creuse ainsi son sillon dans la musique après ses débuts dans le rap en 2013 au lycée dans sa ville de Richard-Toll au nord du pays.

Un concert est prévu au Grand théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose pour promouvoir cette production, a-t-il fait savoir.