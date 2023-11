XALIMANEWS: Amadou Ba était dans le département de Mbour, mardi et mercredi, dans le cadre de sa tournée «économique». Après avoir visité Mbind Diogoye, la maison paternelle de Senghor, et fait un crochet au petit séminaire de Ngazobil, le Premier ministre s’est rendu à Nguéniène pour rendre hommage à un «ami» et «grand commis» de l’Etat, Ousmane Tanor Dieng. «J’avais des relations particulières avec lui. D’ailleurs, il me disait toujours qu’il me voyait dans les habits de candidat à une Présidentielle», a-t-il révélé devant les proches de l’ancien Président du Hcct. La famille de Tanor a remercié le chef l’Etat qui, selon elle, a «offert tous les honneurs» à l’ancien Secrétaire général du Parti socialiste. Ibrahima Dione a réaffirmé le soutien de la famille au candidat de Benno bokk yaakaar.

