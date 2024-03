Amadou Ba et Diomaye : La guerre est ouverte, entre clashs et conséquences

XALIMANEWS- C’est la guerre des mots sur le terrain de la campagne électorale. Entre Amadou Ba et Bassirou Diomaye Faye et son camp, les coups pleuvent et ne se ressemblent pas. En favoris de l’élection présidentielle, les deux candidats donne des pistes et des idées au delà du désamour circonstanciel qu’ils ont installé entre eux. Voici l’actualité commentée dans l’émission Infos Matin de la TFM de ce lundi.