Amadou Ba est le meilleur profil pour prendre les rênes du Sénégal. Son parcours impressionnant, jalonné de succès et de dévouement à la nation, le place en tête des personnalités politiques les plus qualifiées pour diriger le pays. Il a gravi les échelons avec une rapidité remarquable, notamment en tant que Directeur des Impôts (2004) et Directeur général des Impôts et Domaines (2006), puis en devenant Ministre de l’Économie et des Finances (2013) et Ministre de l’Économie, des Finances, du Plan et du Budget, avant de diriger le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur en 2019-2020. De plus, il est le concepteur du Plan Sénégal Émergent, un plan de développement ambitieux qui vise à transformer le pays.

Le brillant parcours d’Amadou Ba commence avec l’obtention de son baccalauréat technique de gestion en 1980, suivi d’une maîtrise en Sciences économiques, option Gestion des Entreprises, en 1988, et d’un Brevet de l’École nationale d’Administration et de magistrature (ENAM) en section Impôts et Domaines. Il a amorcé sa carrière en 1989 en tant qu’inspecteur stagiaire à Diourbel, montrant ainsi son engagement précoce envers la fonction publique.

L’une des caractéristiques les plus marquantes d’Amadou Ba est son attitude d’humilité et d’écoute, associée à un langage policé qui le distingue dans le monde politique. Sa connaissance approfondie des dossiers et son aptitude à inspirer confiance, tant au niveau national qu’international, en font un candidat idéal pour la direction du pays.

L’influence d’Amadou Ba s’étend bien au-delà des sphères politiques, avec un réseau dense, y compris des liens étroits avec des chefs religieux influents. La récente désignation d’Amadou Ba en tant que Premier ministre par la coalition dirigée par Macky Sall témoigne de la confiance placée en lui.

Sur le plan local, Amadou Ba est déjà un acteur politique en tant que responsable du parti présidentiel de l’Alliance pour la République aux Parcelles assainies, une commune de la ville de Dakar.

Son maintien en tant que Premier ministre, cinq mois avant l’élection présidentielle de 2024 à laquelle il est candidat, démontre que l’heure d’Amadou Ba a sonné pour diriger le Sénégal vers un avenir prometteur. Son parcours et son engagement, ainsi que son rôle en tant que concepteur du Plan Sénégal Émergent, font de lui le choix évident pour guider le Sénégal vers de nouveaux horizons de prospérité et de stabilité.

Jean Noel DIONE

Responsable politique France