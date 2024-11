Amadou Ba moy Mame Boye Diao (Par Marvel Ndoye)

Ousmane Sonko a rappelé à Kolda que la condition pour être accueilli aux côtés du PASTEF dans la gestion du pays, c’est d’avoir les mains propres et de ne pas avoir été un ennemi farouche du Projet.

Il fait bien de le rappeler car tout le monde sait que 99% de ces responsables de l’ancien régime qui appellent à voter le Pastef, dont Mame Boye Diao et Doura Baldé :

** Sont des cleptomanes de la pire espèce

** Ont soutenu la quête s@nglante de Macky Sall pour un 3ème mandat

** Ont justifié ou contribué au m@ssacre de nos enfants et à leurs emprisonnements

** N’en ont rien à cirer du Sénégal, encore moins du projet

** Ne vont rien apporter de plus au Pastef en termes d’électorat, mais plutôt le contraire

Si l’on prend par exemple le cas de Mame Boye Diao, on peut sans risque de se tromper dire qu’il ne vaut pas mieux qu’Amadou Ba, et peut-être même qu’il est pire que lui. En effet :

1° Amadou Ba peut se risquer à mettre à l’actif de sa fortune colossale une longue carrière à des postes juteux. De 2004 à nos jours : DG des Impôts (1 an) – DG des Impôts et Domaines (7 ans) – Formateur à l’ENAM et au COFEB – Ministre durant 10 ans (Ministre de l’Economie – Ministre des Affaires Etrangères – Premier Ministre, avec accès à des caisses noires).

2° Mais Mame Boye Diao n’a eu de hautes responsabilités qu’à partir de 2019 avec sa nomination comme Directeur des Domaines. Puis en Février 2023 à la tête de la CDC. A ces 2 fonctions où le salaire n’excède pas 5 millions, soit 300 millions en 60 mois, même la vendeuse de thiaf sait que Mame Boye Diao est plus riche que Crésus et Amadou Ba réunis.

** Mame Boye Diao a mené et autofinancé une riche campagne aux locales de 2022

** Mame Boye Diao a mené et autofinancé une riche campagne aux présidentielles de 2024

** Quelques mois après sa nomination de 2019, ses 3 enfants roulaient déjà en Mercedes GLE (+ de 100 millions pièce), en Maserati (+ de 200 millions), et autres bolides.

** Lui-même Mame Boye Diao s’est payé de rutilantes 8×8 à + de 150 millions pièce

** Son épouse et ses enfants se baladent en Business et 1ère classe partout dans le monde

** Sa fille a marié un artiste, l’entretient et lui a ouvert une boutique de luxe à des centaines de millions

** Lui et ses enfants narguent régulièrement les contribuables qu’ils ont dévalisés

** Son fils est devenu copropriétaire du luxueux restaurant SEVEN (ex Casino) retapé à coups de centaines de millions

Il ne serait pas étonnant d’entendre que c’est Mame Boye Diao le détenteur du fameux compte à 1000 milliards. En tout cas son nom est associé aux plus gros c@rnages dans le domaine foncier :

** Les 100 parcelles vendues pour son compte dans le lotissement de NIAGUIS (dénoncé par Sonko himself)

** Les carnages fonciers sur les terrains de l’aéroport, ceux de la zone des pèlerins, ceux de la zone BOA, etc..

** La grosse arnaque sur le foncier de l’hôpital Le Dantec

** La grosse arnaque sur le foncier de l’ancien palais de justice vers le Cap Manuel

** La grosse arnaque sur les 14 hectares de l’hôtel Savana bradé à 10 au lieu de 40 milliards

** Plusieurs autres arnaques foncières : sur la Bande des Fialos – sur les terrains de la Foire – etc..

Ce sont des centaines de milliards en valeur foncières qui ont été dérobés aux pauvres contribuables qui peinent à avoir un seul mètre carré. En résumé :

** Si Amadou Ba est un fonctionnaire milliardaire, Mame Boye Diao est aussi fortuné que lui, en seulement 4 ans, et à des postes bien moins rémunérés

** Si tous les fonctionnaires milliardaires sont des voleurs (dixit Dr Babacar Diop), alors Mame Boye Diao est un voleur

** Si Amadou Ba est bon pour la CREI ou le Parquet Financier, Mame Boye Diao doit l’y précéder

** Si Amadou Ba est bon pour la prison, sa cellule doit être à côté de celle de Mame Boye Diao

On ne doit pas tomber dans le piège de la prétendue amitié avec Ousmane Sonko que Mame Boye Diao n’a commencé à clamer qu’au moment où les tendances étaient de plus en plus favorables à Ousmane Sonko.

Personne n’a fait preuve d’autant de zèle que Mame Boye Diao lorsqu’il s’agissait de pousser le tyran Macky Sall à forcer un 3ème mandat, malgré tout son lot de s@ng versé, de citoyens @battus, t0rturés, emprisonnés. On se souvient de la rencontre des maires de BBY au palais et des suppliques de Mame Boye Diao à Macky Sall pour qu’il déchire la constitution et marche sur davantage de cadavres.

Alors halte à la supercherie. Amadou Ba ou Mame Boye Diao, c’est kif-kif, c’est 6 ak 9, sinon pire que cela.

MARVEL NDOYE

Email : [email protected]