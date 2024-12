Amadou Ba: “Nous nous indignons avec force de la révocation injuste de Barthélémy Dias de son mandat de maire de la ville de Dakar…”

XALIMANEWS: «Au lendemain des élections législatives, La Nouvelle Responsabilité adresse ses vifs remerciements aux populations sénégalaises pour leur accueil exceptionnel et leur engagement remarquable lors de cette campagne. Vous avez témoigné d’un enthousiasme et d’une énergie qui inspirent notre action.

Nous exprimons notre reconnaissance aux électeurs qui ont placé leur confiance dans la coalition Jamm ak Njerin. Votre choix est un acte fort, un engagement pour un Sénégal meilleur, où chaque voix compte et chaque rêve trouve sa place.

Nous félicitons sincèrement les députés de notre coalition ainsi que l’ensemble des parlementaires élus. Leur rôle au sein de l’Assemblée nationale est déterminant pour porter la voix des citoyens et défendre les valeurs de justice, d’équité et de progrès.

Dans cet esprit, le Président Amadou Ba entreprendra très prochainement une tournée nationale pour remercier personnellement les investis, les militants, et toutes celles et tous ceux qui ont œuvré sans relâche à nos côtés. Cette tournée sera aussi l’occasion de renforcer l’unité, la cohésion, et la mobilisation autour de notre vision commune.

Nous invitons les militants et sympathisants à s’organiser activement au niveau des terroirs pour assurer l’implantation durable et efficace de notre parti. Ensemble, bâtissons une force politique enracinée dans le peuple et tournée vers l’avenir.

Nous tendons une main ferme et déterminée à toutes les forces de l’opposition : l’heure n’est pas aux divisions, mais à l’unité. Face aux défis qui assombrissent l’horizon, une opposition rassemblée est le seul rempart contre les dérives et les injustices.

Nous exhortons également le gouvernement à réponde sans délai aux préoccupations pressantes des Sénégalais. Les difficultés économiques et sociales ne peuvent plus être ignorées. Agir, et agir maintenant, est une nécessité impérieuse pour alléger les souffrances des populations les plus vulnérables.

Nous dénonçons avec la plus grande fermeté les tentatives répétées de museler la presse. La liberté d’expression n’est pas négociable. Nous nous insurgeons également contre les arrestations arbitraires et injustifiées d’opposants politiques. Ces pratiques n’ont pas leur place dans une démocratie et ternissent l’image de notre nation.

Nous nous indignons avec force de la révocation injuste de Barthélémy Dias de son mandat de maire de la ville de Dakar. Cet acte constitue une atteinte grave à la volonté populaire et au fondement même de la démocratie locale. Nous témoignons notre soutien indéfectible à Barthélémy Dias et réaffirmons notre engagement à défendre la légitimité des institutions démocratiques et les droits des élus.

La Nouvelle Responsabilité renouvelle son engagement indéfectible à incarner une alternative forte, libre et ambitieuse. Notre mission est claire : défendre les libertés, bâtir l’unité et tracer les voies d’un Sénégal prospère. Nous serons à vos côtés, inlassablement, pour faire entendre vos aspirations et relever les défis qui nous attendent.

Que vive le Sénégal, digne et indomptable dans sa quête de justice et de progrès !» a communiqué La Nouvelle Responsabilité de l’ex Premier ministre Amadou Ba