Depuis 2012 le sénégal a toujours été un exemple de gouvernance sobre et vertueuse, il serait sans circonlocution, logique de « rendre à César ce qui est à César ». C’est dans cette dynamique que nous tenons, avec tous les honneurs, à réitérer au président de la République, notre engagement politique, aussi intense et réel que celui qui nous habitait tout au début, lorsque nous décidâmes de se rallier à sa cause pour un Sénégal émergeant. Depuis lors les jeunes républicains de la diaspora ne sont pas déçus mais sont plus que jamais déterminés à soutenir le Président de la République dans sa politique étrangère que nous jugeons inclusive puisque depuis son accession à la magistrature suprême, il ne cesse de faire la promotion de la jeunesse sénégalaise.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy