Amadou Ba réplique face aux accusations d’Ousmane Sonko : « Je n’ai jamais falsifié des statistiques budgétaires »

XALIMANEWS-Amadou Ba, ancien Premier ministre du Sénégal, a fermement nié les accusations de falsification des statistiques budgétaires qui pèsent sur lui. Lors d’une conférence de presse, il a dénoncé une « volonté délibérée de nuire ou de désinformer » de la part de l’actuel Premier ministre, Ousmane Sonko.

Amadou Ba a défendu son intégrité, affirmant : « Je n’ai jamais falsifié des statistiques budgétaires », tout en dénonçant les accusations comme étant infondées. Il a souligné qu’il a toujours servi le Sénégal avec rigueur, précisant qu’aucun acte frauduleux ne peut lui être attribué. Selon lui, il est facile d’accuser sans preuves.

Concernant les allégations, Amadou Ba a exprimé des doutes sur leur véracité, déclarant : « Je nourris un doute profond sur la véracité de ces allégations ». Il a précisé que les faits reprochés sont censés provenir d’un rapport d’audit couvrant la période 2017-2023.

Il a également rappelé qu’il n’était plus ministre de l’Économie et des Finances depuis le 6 avril 2019 : « Je tiens à rappeler une évidence : de 2019 à 2023, je n’étais plus ministre de l’économie et des finances ».

Amadou BA a conclu que ces accusations révèlent une intention malveillante, insistant sur le fait que « l’honnêteté intellectuelle et la rigueur devraient être les bases du débat ». Il a exhorté le gouvernement à se concentrer sur les véritables préoccupations du peuple sénégalais plutôt que de se livrer à des querelles inutiles.