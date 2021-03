XALIMANEWS : Revoilà l’ex-ministre des Affaires Etrangères de Macky Sall. Le responsable de l’Alliance pour la République (Apr) des Parcelles Assainies est sorti de son hibernation pour reprendre ses activités politiques. A la tête d’une délégation de l’APR des Parcelles Assainies, l’ancien ministre de l’Economie et des Finances a rendu visite au Commissaire de police, au Sous-préfet et au maire Moussa Sy pour apporter son soutien moral et marqué sa solidarité à la suite de ces dures épreuves. L’ancien chef de la diplomatie sénégalaise et sa délégation se sont rendus aussi aux domiciles des deux victimes dans la commune pour présenter leurs condoléances. Il était accompagné du député Alioune Badara Diouf, de Pape Khouma Conseiller spécial du chef de l’Etat, Mbathio Niakhasso membre du Haut conseil des collectivités territoriales et du responsable des jeunes apéristes de la commune, Moustapha Cissokho.

