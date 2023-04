« Tous les responsables politiques doivent faire preuve de responsabilité, choisir leur camp et prendre position. C’est à ce niveau qu’on se trouve maintenant », prévient Amadou Ba S’agissant par ailleurs, de l’interpellation que lui avait faite Mbaye Ndiaye concernant la nécessité pour les citoyens de respecter les institutions, le Premier ministre rassure : « Je voudrais rassurer Mbaye Ndiaye que le gouvernement veillera à ce que les institutions soient respectées. Il n’y a aucun souci, toutes les institutions fonctionnent sous l’autorité du président de la République ». Par ailleurs, le chef du gouvernement appelle ses camarade à s’unir autour de l’essentiel : « Unissons-nous et travaillons pour aider le président Macky sall, car l’heure est grave. On est allé ensemble aux côtés du président Macky Sall, qui a effectué un travail remarquable. C’est la première fois dans l’histoire du monde de voir quelqu’un faire un travail que personne n’a contesté » Il faut noter qu’avant lui, ses camarades notamment Abdoulaye Saydou Sow et Me Oumar Youm et tant d’autres ont apporté une réplique au leader de Rewmi actuellement président de Conseil Economique Social et Environnemental (CESE). En effet, Me Oumar Youm, qualifie la sortie d’Idrissa Seck d’une « échappée solitaire qui ne repose sur absolument rien à part son droit d’être candidat ». De son côté, Abdoulaye Saydou Sow ironise :« il devient désormais un concurrent ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy