XALIMANEWS : La ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall a mobilisé des milliers de personnes. Hier, l’arène nationale de Pikine a refusé du monde à l’occasion de la cérémonie de pose de la première pierre de la maison de la jeunesse et de la citoyenneté. Recevant ses hôtes, le maire de Pikine-Est, Amadou Diarra, s’est offert un bain de foule, sans doute pour montrer son poids électoral à son adversaire politique de la mouvance présidentielle, en l’occurrence le maire de la ville de Pikine, Abdoulaye Timbo et la ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall. En violation des gestes barrières, l’enceinte de l’arène nationale était bondée de monde. Etaient présents, selon l’As, à la manifestation, le président de l’association des maires du Sénégal, Aliou Sall, le ministre Amadou Ba qui sort de plus en plus de l’ombre, le préfet, les maires de la ville entre autres invités. Il y avait aussi le rappeur Ngaaka Blindé et le leader de la génération consciente Pape Diouf. L’ambiance était au rendez-vous, dans un contexte particulier de la pandémie à covid-19.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy