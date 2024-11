Amadou Ba, tête de liste Jam ak Njariñ tacle Ousmane Sonko: “parvenir à la prospérité qu’avec le bavardage est impossible…”

XALIMANEWS: Le Président Amadou Ba, tête de liste de la coalition Jamm ak Njariñ, a été ce samedi 2 novembre 2024, à Velingara, dans le cadre de sa campagne électorale pour les législatives du 17 Novembre 2024. Aussi, au cours de son intervention, l’ancien Premier ministre a tendu la main au maire de la commune de Vélingara, Woury Bailo Diallo. « Un ami de très longue date que j’invite à rallier la coalition de l’avenir pour y jouer un rôle prépondérant », a déclaré Amadou Bâ. Le porte étendard de Jamm ak Jariñ a prêché la paix, la stabilité et la concorde nationale. Une brèche, toute trouvée, afin de décocher des flèches à l’endroit du pouvoir en place, théoricien du fameux «Tok muy dox ». En réponse, Amadou Ba qui reconnait que «Tok muy dox baxul (gagner de l’argent sans travailler est contre-productif, rappelle aux nouvelles autorités que « wakh muy dox, amoul fenneu » (parvenir à la prospérité qu’avec le bavardage est impossible».

Un peu avant l’étape de Vélingara, a eu lieu une rencontre empreinte de spiritualité, entre Amadou Ba et le Khalife Thierno Ahmadou Tidiane Ba de Madina Gounass. Une visite de courtoisie sous le signe du respect et des valeurs musulmanes, a été l’occasion de solliciter les prières du Saint homme pour un Sénégal de paix et de prospérité.

avec Sud Quotidien