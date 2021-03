’’Quoi qu’ils puissent vous arriver, soyez-vous-mêmes, soyez fidèle à votre famille et à votre pays. Nous pouvons être un grand pays si nous agissons ensemble, soyez fidèle à votre continent’’, a lancé l’ancien directeur général de l’Unesco de 1974 à 1987. ’’L’Afrique a vécu un destin tragique, mais tournons la page. Soyons un citoyen du monde. Pour un monde nouveau fondé sur la science et la technologie. Parce que les inégalités qui caractérisent le monde a été mon combat à l’UNESCO’’, a-t-il soutenu, au Musée des Civilisations Noires à Dakar devant de nombreux invités. Il a exprimé sa profonde gratuité à toutes les personnes qui ont œuvré pour la célébration de ses 100 ans. ‘’Ce n’est pas commode de fêter 100 ans’’, a-t-il relevé à l’ouverture du colloque marquant la célébration de ce centenaire. L’ancien Directeur général de l’Unesco a rendu un vibrant hommage à son épouse Raymonde Sylvain Mbow qui à ses côtés depuis 70 ans. ’’J’ai connu ma femme à Paris, à la Sorbonne. Elle était étudiante en histoire comme moi. On s’est croisé dans les amphithéâtres de la Sorbonne. Et depuis nous sommes ensemble et cela fait 70 ans qu’elle est à mes côtés’’, a t-il souligné. Aps

