Amadou va prendre son destin en main aujourd’hui: Ces proches de Macky Sall qui le soutiennent

XALIMANEWS: Selon Sud Quotidien dans sa publication du lundi informe que l’ancien Premier ministre et candidat malheureux de l’ex-régime à la présidentielle du 24 mars dernier va enfin prendre son destin en main.

Et le journal d’indiquer, poussé à la sortie par ses amis de l’ancien parti au pouvoir, l’Alliance pour la République (Apr) qui l’ont timidement soutenu lors de la campagne électorale, Amadou Ba qui incarne également aujourd’hui la posture de chef de l’opposition conformément à l’esprit de la dernière révision du processus électoral va lancer aujourd’hui son propre parti politique. Dans cette nouvelle aventure, le désormais leader de l’opposition sénégalaise sera accompagné d’anciens camarades et responsables de l’Apr dont le frère cadet de l’ancien chef de l’Etat, Aliou Sall, Abdou Latif Coulibaly, maire de Sokone, Cheikh Oumar Anne, ex-ministre de l’Education nationale et actuel maire de la ville de Ndioum, Zahra Iyane Thiam ex ministre de la Microfinances, Lat Diop, ex-ministre des Sports pour ne citer que ceux-là.