Amérique du Sud-Pérou : perquisition du domicile de la présidente pour des montres de luxe non déclarées

XALIMANRWS-Au Pérou, le domicile de la présidente Dina Boluarte a été perquisitionné samedi soir par une quarantaine d’agents et de magistrats, selon France 24.

D’après le média français, la justice reproche à la présidente, de ne pas avoir déclaré dans son patrimoine une collection de Rolex. Dina Boluarte fait déjà l’objet d’une enquête pour « génocide, homicide aggravé et blessures graves » après la mort de plus de 50 personnes durant les deux mois de troubles sociaux qui ont accompagné son accession à la tête de l’État. Selon toujours France 24 qui cite un document de la police, auquel l’AFP a eu accès, une quarantaine d’agents et de magistrats ont été mobilisés « dans le but de fouiller la maison et saisir les montres Rolex ».

Des images ont été retransmises par la télévision locale, montrant les enquêteurs entourer le domicile de la présidente situé à Surquillo, dans la banlieue de Lima, et former une barrière humaine pour empêcher le trafic automobile dans les rues adjacentes.