« Karim Wade reste devoir au contribuable sénégalais 138 milliards de F Cfa. L’issue du deal entre le président et le Pds est claire. Le Pds va accepter la candidature moralement et juridiquement inacceptable du président et en contrepartie, Karim Wade sera amnistié et les 138 milliards FCFA qu’il nous doit seront passés pour pertes et profits comme tous les frais engagés pour le procès », ajoute Mimi Touré.

