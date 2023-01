« Jamais, ce pays n’a atteint ce niveau de haine, d’abus du pouvoir, d’exclusion de sensibilités politiques différentes de celles du Président Macky Sall. Il faut le savoir, le Président Macky Sall compte nous imposer la Force et rien que la Force. Contre ses adversaires politiques, il utilisera tous les moyens possibles pour les anéantir. Et pourtant si le Président Abdoulaye Wade lui avait appliqué la même violence il ne serait pas aujourd’hui président de la République du Sénégal. Au jeunes, femmes, hommes qui composent dans leur diversité cette nation, d’annoncer son départ et d’appeler à une concertation de tous les acteurs politiques sans exclusive pour un renforcement de notre démocratie et nos institutions en vue de son départ dans la paix et la stabilité du pays », déclare-t-elle.

« Cette quête d’un troisième mandat est une ligne de fracture dans ce pays avec d’un côté, ceux qu’ils veulent préserver leurs intérêts personnels et d’un autre côté, ceux qui sont déterminés à défendre notre démocratie et notre attachement aux valeurs de justice, de paix, d’équité et de respect de l’autre. Dans ce combat, j’y laisserai mon dernier souffle s’il le faut, car avec Macky Sall, je m’attends à tout et je suis préparé également à tout parce que je considère que la vie n’a de sens que si elle est vécue dans l’honneur et en accord avec ses propres convictions», a-t-elle laissé entendre.

