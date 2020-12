Après avoir exercé de hautes fonctions officielles, je ne saurais me laisser aller à des appréciations sentimentales. C’est au président de choisir ses collaborateurs. Le plus important, que l’on appréciera au cours des semaines et des mois à venir, ce sont les conséquences de ces choix pour le pays. Quant à moi, je resterai mobilisée, au contact des jeunes et des femmes notamment, afin de surmonter l’année difficile que nous avons connue. En ce qui me concerne, ce n’est pas la fin de l’histoire…

Aminata Touré : Le chef de l’État nomme aux fonctions civiles et militaires, conformément aux prérogatives que lui accorde la Constitution. Cela n’appelle pas de commentaires particuliers de ma part : c’est cela la vie politique et la vie tout court, et les éventuels ressentiments personnels doivent rester personnels. Les hommes et les femmes passent, les institutions demeurent. Et j’ai adressé mes remerciements au chef de l’État dans les formes que recommande la courtoisie républicaine. Tout le reste n’est qu’animation journalistique.

