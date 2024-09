Amnésie ou mauvaise foi ? (Par Sarakhe Ndiaye)

Il sont nombreux les politiciens, « chroniqueurs », « journalistes » et manipulateurs à ruer dans les brancards pour tenter de faire croire à l’opinion que le Premier Ministre Ousmane Sonko est le premier chef de gouvernement à ne pas faire sa déclaration de politique générale devant l’assemblée trouvée sur place après une élection.

C’est une tentative vaine d’insulter l’intelligence des Sénégalais.

Abdoul Mbaye a été nommé Premier Ministre le 3 Avril 2012 par Macky Sall, il avait fait sa DPG le 10 Septembre 2012 suite à l’installation de la 12ème législature intervenue le 30 Juillet 2012.

Il eut fallu que Macky obtînt sa propre majorité à l’assemblée (bien que celle favorable à Wade jouât avec élégance le jeu jusqu’au terme du mandat) pour que son PM se présentât à l’hémicycle pour l’exercice en question.

Wade en bon démocrate et gentleman avait accepté la légitimité du pouvoir élu et avait demandé à ses députés de ne constituer aucune entrave quant aux actes de l’exécutif élu. Très loin de l’option des collègues d’Abdou Mbow qui tenaient vaille que vaille à déplacer le deuxième tour de la présidentielle de 2024 qui n’allait jamais arriver à l’hémicycle de Soweto.

C’est d’une aberration sans nom que d’attendre d’un pouvoir élu de refuser de se doter d’une majorité qui lui permet de dérouler son programme quand la possibilité lui est offerte par la Constitution.

On ne peut pas s’indigner de la ruse d’un gouvernement confronté à des intrigues d’une majorité parlementaire fourbe.

Ceux qui ont une aversion pour Pastef sont vraiment drôles. Ils croyaient que les tenants du pouvoir allaient se faire hara kiri en laissant les députés de BBY dérouler tranquillement leur schéma lors d’une nouvelle session avec le risque de voter une loi à même de supprimer le pouvoir de dissolution de l’assemblée nationale dévolu au Président de la République deux ans après son élection.

Vous avez beau argumenter en déplaçant le curseur mais il n’y a rien de nouveau sous les tropiques à moins de faire preuve d’amnésie ou de mauvaise foi.