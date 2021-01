Son excellence monsieur le président Macky Sall je vous souhaite d’être enfin utile à notre peuple. Je vous souhaite de vous souvenir que l’argent du Sénégal n’est pas votre argent. Je vous souhaite de vous rappeler que vous êtes dans un pays le Sénégal et non sur un Ludo. Je vous souhaite de découvrir que tout ce que vous touchez se transforme en pleurs, sueurs, poussière, désespoir. Je vous souhaite d’être raisonnable et d’accepter que vous en êtes à votre deuxième et dernier mandat.

