L’agriculture joue un rôle essentiel en tant que source de revenus pour de nombreux ménages, avec 908 628 ménages (soit 45,6% des ménages du Sénégal) impliqués dans des activités agricoles. Cette pratique est plus courante dans les régions de Thies, Dakar, Louga et Saint-Louis, avec une présence moindre à Diourbel et Kaolack. En revanche, les régions de Kédougou, Sédhiou et Ziguinchor voient moins de ménages s’adonner à des activités agricoles.

En ce qui concerne les départements, Mbacké est le plus peuplé au Sénégal, suivi de Dakar, avec respectivement 1 359 757 et 1 182 416 habitants. Mbour (937 189 habitants) se classe troisième, suivi du département de Rufisque (822 105 habitants), qui a enregistré une forte croissance de sa population entre 2013 et 2023 (68%). À l’opposé, les départements les moins peuplés sont Salemata (28 111 habitants), Oussouye (52 883 habitants), Saraya (92 912 habitants) et Ranérou (103 283 habitants).

XALIMANEWS -Dans son cinquième Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH), l’Agence nationale de la démographie (ANSD) a examiné la répartition démographique des Sénégalais, révélant des inégalités notables. Les zones les plus densément peuplées se situent à l’Ouest, au Centre et au Nord-Ouest du pays, tandis que l’Est et le Nord-Est restent faiblement peuplés.

