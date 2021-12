« C’est possible pour les libéraux de gouverner le Sénégal durant 50 ans. Les retrouvailles de la famille, c’est possible et j’y crois. Je suis le seul, depuis 2012, à théoriser ces retrouvailles. La plus grande partie des libéraux sont avec Macky Sall. Il ne reste que le PDS et Bokk Gis Gis, Habib SY et son mouvement. Ce n’est pas une mauvaise chose qu’on se réunit parce que cela a toujours été un souhait du président Wade. La dernière fois que je l’ai vu, il y a deux mois de cela, on a discuté de la gouvernance des libéraux pour une période de 50 ans. Le président Macky Sall doit être l’initiateur de ces retrouvailles de la famille libérale. Il doit prendre l’initiative de dérouler ces retrouvailles », lance-t-il.

