XALIMANEWS : Depuis son arrestation le 15 janvier dernier à sa descente d’avion au niveau de l’aéroport Blaise Diagne de Diass, plusieurs mouvement se sont mis debout pour la libération dans les plus bref délais de Boubacar Seye. « Suite à son arrestation depuis le L’ASAS (SUTSAS-SUDTM-SAT-Santé/D-CNTS/Santé) AND GUEUSSEUM a appris avec désolation et déception la surprenante arrestation de Monsieur Boubacar SEYE, Président de Horizons sans frontières (HSF), infatigable défenseur des droits des travailleurs émigrés et membre du front FAGARU MOGEN FAJU (FFMGF) contre la pandémie Covid 19, cadre citoyen auquel il a consacré du temps et de l’énergie avec AND GUEUSSEUM en mars, avril, mai et juin 2020 pour l’éradication de la pandémie par des orientations stratégiques pertinentes et novatrices.

L’ASAS manifeste son soutien et sa solidarité à ce fervent défenseur de la noble cause des migrants souvent angoissés par des lendemains incertains dans la diaspora et demande sa libération dans les meilleurs délais pour la poursuite de son vaillant combat humanitaire en faveur de nos braves émigrés.

Par ailleurs, AND GUEUSSEUM condamne avec la dernière énergie cette tentative d’intimidation et de musellement de l’honorable Ambassadeur de la paix et du développement national », a martelé And Guesseum.