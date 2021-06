«La Premier League et la FA ont travaillé en étroite collaboration et cet accord met un terme aux enquêtes sur cette affaire», ajoute le communiqué. Le mois dernier, l’UEFA, instance dirigeante du football européen, a annoncé des sanctions, notamment financières, contre neuf des 12 clubs à l’origine du projet avorté. Ces neufs clubs, dont les clubs anglais, ont accepté de renoncer à 5% de leurs revenus provenant des compétitions de l’UEFA pendant une saison et de verser, à eux tous, 15 millions d’euros pour soutenir le football local et les équipes de jeunes en Europe.

«Les six clubs impliqués dans les propositions de former une Super Ligue européenne ont reconnu une nouvelle fois aujourd’hui que leurs actions étaient une erreur, et ils ont reconfirmé leur engagement envers la Premier League et le futur du football anglais», a fait savoir la Premier League dans un communiqué.

