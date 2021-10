En perspective de la prochaine session budgétaire, le chef de l’Etat a invité les membres du gouvernement à poursuivre les efforts de rationalisation des charges de fonctionnement de l’Etat et de promotion de l’investissement productif et du secteur privé ; à améliorer l’efficacité et la performance des politiques publiques dans le but d’asseoir la culture de résultat.

Le président Macky Sall a dans le même temps adressé ses félicitations au Ministre des Finances et du Budget et à ses services compétents, pour les résultats notables réalisés par le Sénégal, afin d’asseoir une gouvernance budgétaire et financière de qualité, conforme aux priorités nationales et aux engagements du Sénégal à l’échelle communautaire et au niveau international, selon la même source.

