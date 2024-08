Anniversaire du décès de Dj Arafat : L’émouvant message de sa veuve, Carmen

XALIMANEWS- C’est l’anniversaire du décès de Dj Arafat, un douloureux souvenir de cinq(5 ans) déjà sous terre. Le coupé décalé a perdu son roi, d’Afrique a perdu une de ses plus belles voix emblématiques. Carmen, la femme du chanteur pleure toujours son mari. Son message vous laissera sans voix.

« Ma fille sans le savoir m’a cassé le moral, elle m’a dit: « Maman, Zora(sa meilleure amie), elle a son papa et sa maman, pourquoi moi mon papa, il n’est pas là ». Après je la comprends, c’est un enfant, elle a besoin de comprendre et de savoir. Je me demande comment d’autres mamans font pour répondre à ce genre de question !! »