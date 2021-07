Pour rappel, le journaliste était poursuivi par Ndèye Awa Ndir et Pape Demba Diop pour escroquerie. Jugé, le prévenu a été déclaré coupable d’escroquerie et de jeter le discrédit sur les institutions. Ainsi, il avait pris un an dont 3 mois de prison tandis que le parquet avait requis 1 an d’emprisonnement.

