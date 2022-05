Un Ministre de la Santé et de l’Action Sociale qui jette ses hommes en pâture : il faut être Abdoulaye DIOUF SARR pour le faire. En vérité, il a été très malhonnête avec ces quatre Sages-femmes, exerçant de façon bénévole à l’Hôpital Amadou Sakhir MBAYE de Louga. Même si elles avaient commis des fautes, si grosses soient-elles, il devrait les assister, en bon père de famille, pour les sacrifices qu’elles avaient consentis. Heureusement, les personnes qui ont eu à assister au procès de ces braves Sages-femmes, le 05 mai 2022, ont vu le Procureur de la République, seul Maître des poursuites, les blanchir dans cette triste affaire dite Astou Sokhna que le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR a seulement voulu politiser, suite à ses défaites aux élections locales de 2022. Il s’est trompé, en agissant de la sorte avec ces femmes très courageuses. Après un tel mauvaix comportement à l’égard de ses employés, travaillant dans des conditions inhumaines, extrêmement difficiles, il devra obligatoirement démissionner de son poste de Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, pour avoir déshonoré les Sages-femmes du Sénégal. Abdoulaye DIOUF SARR a tenté de les mettre en mal avec la société, ce qui n’est pas possible, vu la noblesse de leur mission humanitaire. Rufisque, le 08 mai 2022, Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)

