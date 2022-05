Que le Président Macky SALL se le tienne pour dit : Abdoulaye DIOUF SARR, Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, est devenu un danger pour le Sénégal et sa présence à la tête dudit Département constitue une réelle menace pour le stabilité du pays. Depuis quelques temps, des agents de santé sont trainés dans les Commissariats de police, avec quatre Sages-femmes, emprisonnées sans aucune raison valable. En vérité, Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR a fait preuve de négligence dans la gestion des agents de la Santé et de l’Action Sociale. Ainsi, l’on s’achemine vers une paralysie totale de ce secteur, à cause de conflits qui surviendront entre les différents corps du système. Ce malaise dont souffre la santé, était évitable, si le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR avait été un peu sage avec les Sages-femmes de Louga. En clair, le Sénégal est assis sur une bombe sanitaire extrêmement dangereuse, que le chef de l’Etat devra désamorcer, pour ne pas en subir les conséquences aux élections législatives du 31 juillet prochain. Déjà, à Louga, les femmes en état de grossesse, vivent un calvaire indescriptible, à cause de la très mauvaise gestion du décès de Astou Sokhna, par Abdoulaye DIOUF SARR qui doit présenter sa démission. Rufisque, le 10 mai 2022, Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) –

