Anta Babacar Ngom, Coalition Samm Sa Kaddu: « J’ai trouvé à Sédhiou la misère que j’y avais laissée »

XALIMANEWS: (Lesoleil): Anta Babacar Ngom, candidate de la liste «Samm Sa Kaddu », a déploré, samedi dernier, la situation sociale et économique de la région de Sédhiou. Arrivée dans l’après-midi, avec une longue caravane qui a traversé toute la ville, avant de se retrouver au niveau du marché, Anta Babacar Ngom qui était accompagnée de Pape Djibril Fall et Thierno Bocoum, a déclaré : « J’ai trouvé à Sédhiou la misère que j’y avais laissée. Le désenclavement, le manque d’emploi pour les jeunes, la difficulté des femmes, le problème de l’éducation, de la formation, tout cela reste une réalité et pourtant il y a des atouts », a-t-elle souligné.

Sédhiou est certes une région qui regorge de fortes ressources naturelles, a rappelé Anta Babacar Ngom, mais tout cela nécessite le courage et le travail dans le silence. L’ancienne candidate à la présidentielle a aussi qualifié d’insuffisante la vision politique récemment proposée par le gouvernement d’Ousmane Sonko. «Ils ont décliné une vision, mais elle ne nous suffit pas, car elle manque d’ambition. Le Sénégal doit aller plus loin que cet objectif 2050 », a-t-elle déclaré.

Poursuivant ses propos, elle pointe le doigt vers ses partisans : « Toi tu auras 60 ans en 2050. Vous, les enfants, qui me regardez, vous aurez 40 ans en 2050. Vous n’avez pas de quoi manger ce soir, ils vous disent d’attendre jusqu’à 2050 ». La candidate a demandé aux électeurs de voter pour leur coalition, « Samm Sa Kaddu », afin qu’elle contraigne le gouvernement à respecter « l’engagement, la promesse pris lors de la campagne présidentielle ». Elle a battu en brèche cette idée selon laquelle si l’opposition détient la majorité à l’Assemblée nationale, elle bloquera le gouvernement dans ces initiatives. Pour Anta Babacar Ngom, il est incompatible de gouverner et de se contrôler.

Jonas Souloubany BASSENE (Correspondant)

