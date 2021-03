Mes ressentiments à l’heure où j’exprime ces mots sont plus forts que mes pensées et les termes pour les exprimer. Ma peur est juste de me réveiller un de ces jours et de devoir baisser le regard face à tous ceux qui j’avais vendu l’image historique d’une « exception démocratique » dans les tropiques dont le code tacite de fonctionnement bien connu de tous, agit comme une matrice générale d’appréciation et d’action d’une nation capable de se surpasser pour taire ses rancœurs et de confier le traitement de ses problèmes délicats à des médiateurs dits « marabouts » qui ne sont pas des acteurs politiques mais qui sont – suprême nuance – des acteurs du jeu politique : la succès story de l’homosenegalensis toucherait-elle à sa fin? Le cas échéant, nous serions nombreux à vous en vouloir. À vie!

