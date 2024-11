Apoutchou National, Lionel PCS et d’autres Déférés : Une Enquête Retentissante sur les Crimes Financiers !

XALIMANEWS- En ce 14 novembre 2024, une page importante de la lutte contre les crimes économiques s’ouvre en Côte d’Ivoire. 5 personnalités influentes, dont Agbré Stéphane (alias Apoutchou National), Fofana Abdoulaye, Lionel PCS, Doffou Aristide et Sidibé Kader, ont été déférées au Parquet près du Pôle Pénal Économique et Financier . Une enquête approfondie a été lancée, avec des mandats de dépôt, les accusant d’infractions liées aux régulations financières, au blanchiment d’argent , aux paris illicites, et aux transferts financiers non autorisés via les réseaux électroniques .

Cette démarche vise à assainir l’environnement économique et à restaurer la confiance du public. Ce combat contre les pratiques illégales est essentiel pour renforcer la transparence financière et encourager une économie saine et durable . Restons attentifs aux prochaines étapes pour voir l’impact de cette affaire sur la société ivoirienne !