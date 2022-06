ADVERTISEMENT



DÉCLARATION



Nous femmes de Benno et de la grande majorité présidentielle prenons à témoin l’opinion nationale concernant les appels à la violence et à la haine de l’opposition particulièrement la coalition YAW dont le Chef de fil est un adepte de la terreur.

Nous femmes de Benno et de la grande majorité présidentielle alertons la population sénégalaise sur le danger que représente Monsieur Ousmane SONKO dont l’unique ambition est d’installer notre pays, ce Sénégal qui nous est si cher dans le chaos.

Nous femmes de Benno et de la grande majorité présidentielle invitons nos sœurs, mères à protéger leur progéniture car ceux qui appellent à la révolte, ceux qui appellent à manifester ne laisseront jamais leurs enfants affronter les forces de l’ordre.

Nous femmes de Benno et de la grande majorité présidentielle mettons en garde ces oiseaux de mauvais augures contre toutes tentatives de déstabilisation et de fragilisation de nos institutions.

Le droit a été dit et nous femmes de Benno et de la grande majorité présidentielle invitons les acteurs politiques à rester des légalistes et des républicains d’autant plus que ceux dont les listes ont été déclarées irrecevables ont été les premiers à avouer leur incompétence et inexpérience en matière électorale.

Nous femmes de Benno et de la grande majorité présidentielle invitons l’opposition au calme et à la sérénité et au respect du peuple sénégalais, un peuple mature et responsable, que nous appelons à sanctionner négativement ceux qui cultivent et nourrissent la violence au risque de faire sombrer notre chère république dans le chaos.

Nous femmes de Benno et de la grande majorité présidentielle réaffirmons notre engagement aux côtés de son Excellence le Président Macky SALL et lui assurons, comme à l’accoutumée, une victoire éclatante au soir du 31 juillet pour une majorité confortable à l’Assemblée Nationale.



Pour la coordination Nationale des Femmes de BENNO

???????Madame Ndeye Marieme Badiane