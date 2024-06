Appel à l’exclusion d’Israël des Jeux Olympiques de Paris 2024 et des Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 (Par Pape Badara SECK)

Le Comité international Olympique CIO basé à Lausanne en Suisse, organisateur des Jeux de Paris 2024 et de Dakar 2026, doit exclure Israël ce pays génocidaire du peuple palestinien depuis 1948. Les pays africains, les gouvernements africains, les comités olympiques africains et les athlètes africains doivent arrêter le génocide des enfants, des femmes et des hommes palestiniens, qui a lieu tous les jours sans interruption depuis le octobre 2023. Génocide exécuté au vu et au su de toute la planète par l’Etat fasciste sanguinaire d’Israël, avec les complicité d’Etats qui prétendent au jour le jour défendre – sans y croire – les valeurs humaines de paix et de justice. Honte aux Etats Africains et aux Athlètes Africains qui participeront avec Israël à ces jeux de Paris 2024 et de Dakar 2026 ! Ce combat contre Israël qui durera tant que l’Etat de Palestine ne sera pas fondé, est le combat de tous les Africains et Africaines d’Afrique et de la Diaspora en solidarité avec les combattants et combattantes des causes palestinienne et de justice dans le monde. Nous humains, nous devons confrontés le CIO a ses propres valeurs de paix. Nous humains et humaines, devons nous rester inertes devant les épreuves de tortures et de massacres quotidiens des palestiniens et des palestiniennes pour satisfaire notre seul plaisir de regarder le spectacle des épreuves sportives olympiques pendant que brûle la Palestine !

Pape Badara SECK, Cinéaste sénégalais