Après l’effondrement du tissu de mensonges tel un château de cartes du complot ourdi contre Ousmane SONKO avec un récit surréaliste d’un fake-viole , une certaine presse tendancieuse alimente l’idée d’appel à l’insurrection de la part du leader de PASTEF .

C’est archi faux , Ousmane SONKO n’a jamais prononcé le mot »INSURRECTION » , il a parlé de résistance .

De façon légitime ,la résistance est un droit que nous tirons de la déclaration des droits de l’Homme et de notre Constitution ,de nous défendre contre l’oppression et l’arbitraire . En effet, l’article 35 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, partie intégrante de notre constitution, nous y autorise. Elle énonce que « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs ».

ADVERTISEMENT

L’histoire permet de justifier le présent et de préparer le future , Ousmane SONKO et ses partisans n’accepteront jamais que l’État qui a violé le droit à un procès équitable de Karim Wade en utilisant une juridiction d’exception alors que la haute cour de justice était compétente malgré les remarques du Comité des droits de l’Homme de l’ONU , l’Etat qui a violé la présomption d’innocence et les droits de la défense de Khalifa SALL malgré l’arrêt de la haute Cour de justice de la CEDEAO , de la dénonciation par l’Union des Magistrats et de tous les Sénégalais épris de justice, ne peut pas toujours continuer de fouler au pied les droits des citoyens sans réaction.

Ousmane SONKO est un député jouissant d’une immunité parlementaire ,si ses droits sont violés ,ses partisans ont le droit d’user du droit à la résistance à l’oppression conféré par la constitution .

L’histoire politique du Sénégal et de l’Afrique en générale est riche en événements qui nous renseignent sur l’utilisation par les pouvoirs autocratiques d’une certaine presse de connivence pour manipuler l’opinion dans ces complots ourdis par le système néocolonial contre : Nkrumah, Amilcar Cabral, Julius Nyerere, Cheikh Anta Diop, Lumumba, Blondin Diop …

Nous savons tous que ces gens n’ont pas encore abdiquer et ils sont partout comme dans une certaine presse , soyons plus déterminés qu’eux ! .

Aux faux moralisateurs qui disent » laisser la justice faire son travail » ,nous n’avons pas confiance en cette justice qui a condamné ,Karim WADE Khalifa SALL , Guy Marius Sagna … !

Nous n’accepterons pas que ce complot passe !

Camarades résistants de la révolution ,nous devons rester , nous le tirons légitimement de notre constitution .Face à toutes formes de dictature, résister est un devoir .

Vous vous êtes battus contre l’injustice et contre un vaste complot visant à anéantir un projet politique de souveraineté capable de sortir notre pays sous le joug d’États impérialistes .

Macky SALL ne connaît que le rapport de force !

Que la résistance s’organise dans les quartiers , dans les ,villages et partout au Sénégal et la Diaspora !

Résistons !??