Mr le président ressaisissez-vous avant qu’il ne soit trop tard ! Jouer au pyromane alors qu’on est détenteur du pouvoir est insensé. Quand on a le pouvoir on doit savoir l’utliser à bon escient afn d’installer la paix des concitoyens. Le 31 mai dernier vous aviez convié le monde politque à un dialogue. Ignoriez-vous que le lendemain serait jour de violence ? Je répondrai par la négatve car nul n’avait besoin d’être dans la prophéte pour le voir. Et c’est dommage que personne ne vous en a publiquement fait part ce jour-là car un bon dialogue évoque l’essentel et tait le superfu. En donnant ce verdict dans le procès d’Ousmane Sonko, un juge s’est permis de donner le briquet à une jeunesse en détresse qui avait un tonneau d’essence. Aujourd’hui, la violence s’est bel et bien installée. L’arsenal policier sort, conduit par des hommes éreintés par deux ans de veille. Le feu consume le pays Nul ne connaît l’aboutssement de cete situaton mais une chose est sûre, la fn est loin d’être reluisante. Quelle que soit l’issue, le pays aura essuyé une défaite. Monsieur le président, ne vous murez – vous pas derrière un silence assourdissant laissant des jeunes et des policiers mourir dans la rue comme des animaux sauvages. Le Sénégal mérite une meilleure image Le peuple a plus que besoin de vous, de votre sens de responsabilités. Faire pareille constataton ne revient pas à dire que vous n’assumez pas votre positon. Mais au contraire, je vous invite à laisser de côté toute tendance politque et faire preuve d’humilité en renonçant à ce projet de tri des candidats aux prochaines électons présidentelles d’une part et en respectant les propos que vous avez-vous-même tenus justfant votre absence aux prochaines échéances électorales. C’est le gage de la paix ! « Alors Debout comme le dit notre hymne pour bâtr un Sénégal autour du travail, de l’éthique et de l’intérêt général. C’est un choix fondamental » nous disait père Kéba Mbaye dans son retentssant discours sur l’éthique. Si nous ne faisons pas ce choix, de là- haut où il se trouve, il nous dira « après tout vous l’avez voulu » Mr le président, l’heure est grave. En deux jours il y a eu plus de morts que lors des événements de 2021. Ressaisissez-vous avant qu’il ne soit trop tard ! Sinon , vous avez la possibilité de démissionner. Le Sénégal restera un grand pays.

