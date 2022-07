Puisque vous avez manqué de courage, puisque la morale n’a plus aucun sens pour vous, puisque l’éthique vous est inconnue, puisque vous avez fait le choix de penser qu’à vos petites et oh combien insignifiantes personnes. Et puisque vous n’avez plus de limites, du moins vous refusez d’en avoir. Il faut accepter d’entendre le verdict des urnes. Le pouvoir pour vous c’est la jouissante outrancière. C’est la condescendance pathologique. C’est l’arrogance sans bornes. Tout ce qui pouvait être rempart ou moyen d’alerte a été réduit à sa plus simple expression. Mêmes les détecteurs de fumée ont été tout simplement supprimés. Rien ne doit vous gêner dans cette marche insensée et complètement ridicule de la quête d’une troisième candidature abusivement appelée troisième mandat et puisque que vous la jouer à la psychologie à deux balles. Tromper encore le peuple par la manipulation et le mensonge, ça finit par avoir une limite. La surenchère est une de vos spécialités, ressortez encore nous bassiner avec des propos bêtes et ridicules sur des résultats sans appel.

Le taux de participation semble très bas voire ridicule au regard de l’enjeu que représente les élections législatives. Mais face à un peuple désabusé à qui il nous arrive d’en vouloir par son manque de sursaut face à des enjeux décisifs. Nous nous attendions à une marrée humaine afin qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur sa volonté d’arrêter ce bateau si ivre. Ivre de sa propension à l’excès, ivre de boire le sang des sénégalais et ivre surtout de la perspective de boire notre pétrole. Il y’a en sus ce manque des drogués avec l’accoutumance insatiable de sniffer notre gaz à exploiter. Autant dire que la raison avait déserté le capitaine depuis belle lurette, ça à la limite on le savait. Ce qui est plus surprenant c’est le manque de courage dans un parti, une coalition où on dirait qu’il n’y a pas garçons comme disent les ivoiriens. Personne n’est capable de regarder la situation en face et de prendre ses responsabilités. Face à un suicidaire, on préfère l’accompagner au fond du trou. Ce n’est pas de la fidélité encore moins de la loyauté à un homme de courte vue, ce n’est ni plus ni moins qu’un manque de courage et un manque d’ambition!

L’inter coalition YEWWI-WALLU, qui était attendue avec les élections locales, a eu du mal à se concrétiser en un moment. Une lecture attentive, rationnelle , lucide et stratégie ont permis malgré toutes les outrances d’un président illégitime et d’un conseil constitutionnel inconséquent et indigne ont fini de convaincre les plus sceptiques que c’était la seule alternative. C’est le lieu de saluer tous ces leaders ont su mettre leurs égos de côté et bénir cette alliance historique.

Le décompte a commencé de façon officielle pour Macky Sall et ses co-suicidaires pour peu que l’expression s’emploie.

L’esprit et la dynamique de l’inter coalition doivent passer toutes les épreuves et se perpétuer. C’est la seule alternative à notre sens de se débarrasser de ce cancer. Le travail pour la rémission peut même être anticiper. Le pays ne peut plus se permettre de tourner au ralenti et il convient de redonner espoir à ce peuple, surtout à sa jeunesse…

Moussa Bèye

Montréal ce 31-07-22

