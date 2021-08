Le regrettable incident qui s’est déroulé à Dahra les 06, 07 et 08 Aout 2021 lié à la commission d’inscription électorale clandestine, ne doit pas être considéré comme un évènement anodin. Il est révélateur d’une dangereuse tentative de prise en otage de la mairie de Dahra par des non originaires de la ville. J’ai pris le temps de réfléchir sur la question en me posant 2 simples questions. Qui et pourquoi ? Il est unanimement accepté que c’est un ministre habitant à Dahra qui est accusé de vol. C’est qui ce ministre ? Aly Saleh Diop de REWMI ou Samba Ndiobene Ka de l’APR. Analyse : Le premier nommé est un pur produit de l’opposition, il n’est ministre que depuis quelques mois. Il est né et a grandi à Dahra. Il a travaillé toute sa vie. Il a manqué par deux fois d’être maire de Dahra ce qui lui confère une expérience politique locale assez solide. Il n’a pas encore eu le temps de constituer des fonds politiques. Il n’est pas de l’APR, donc pas de complicité politique centrale lui permettant de détourner clandestinement une commission d’inscription officielle avec ordre de mission de la DAF. Le second, comme je l’avais déjà souligné, manque d’expérience et est mal conseillé. Lui et ses partisans ont une ambition démesurée pour la mairie de Dahra. Il a grandi à Dahra mais n’y est pas originaire. Il a une base natale à Boulal mais cherche depuis des années à acheter une base corrompue à Dahra avec de l’argent sorti des cuisses de Jupiter. Il n’a jamais travaillé de sa vie et se comporte comme un arrogant jeune héritier qui dilapide la fortune que son père a mis des décennies à amasser. Il veut Dahra, c’est une question d’honneur pour lui, mais n’a pas totalement confiance aux électeurs de Dahra, Il doute de la sincérité de ses électeurs. Je vous laisse tirer les conclusions de cette analyse. Je lance un appel aux « Domou Dahra » : Le prochain maire de Dahra ne doit pas être élu par des électeurs de Boulal ou de nulle part ailleurs. Nous avons la responsabilité historique d’empêcher cela. Les jeunes de Dahra ne devraient pas se laisser faire. Le processus électoral doit être sécurisé. Tout transfert d’électeurs doit être empêché par tous les moyens politiques dont nous disposons. Au-delà de l’opposition politique de Dahra, déjà réuni dans un cadre unitaire, tous ceux qui sont conscients de la situation dangereuse qui guette Dahra si la mairie tombe entre les mains d’un gosse immature, insouciant et arrogant, doivent se liguer contre lui pour sauver Dahra. Dr Berouba GUISSE Secrétaire politique national du Grand Parti Coordonnateur départemental de Linguère Domou Dahra

