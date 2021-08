Condamner le plus largement possible cet appel, et barrer la route aux forces de déstabilisation du pays, sont un devoir républicain et démocratique de premier ordre ! Sonko ne doit pas réussir son pari d’échapper à la Justice et de prendre le pouvoir par la Rue !

Il est aujourd’hui patent que Sonko et ses comparses du M2D et du FNR, ont échoué dans leurs tentatives d’instrumentaliser les difficultés des primo votants d’obtenir de cartes d’Identité biométriques pour s’inscrire dans les listes électorales, pour les rassembler autour de nouvelles revendications pour substituer, à sa place, « l’extrait de naissance et le certificat de résidence ». En effet, les Sénégalais ont vite compris le caractère rétrograde d’une telle revendication, qui remet en cause les acquis historiques de notre Peuple, en matière de transparence électorale, et les jeunes n’ont pas mordu à l’hameçon !

