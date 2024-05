Après avoir démissionné de Rewmi, Chouaib Coulibaly créé le mouvement politique Alternative Citoyenne Nun Nooy

XALIMANEWS-Via un post sur ses réseaux sociaux, Chouaib Coulibaly a annoncé la création de son mouvement, dénommé Alternative Citoyenne Nun Nooy

« Mes chers compatriotes,

Notre pays, le Sénégal, a besoin de tous ses fils pour faire face aux grands défis

mondiaux liés à l’accès aux soins de santé de qualité, à la vie dans un environnement

sain, à la prise en charge correcte des personnes vulnérables, à l’accès à une

nourriture de qualité, à la formation et à l’emploi, au bien-être… Je vous informe de la création de notre mouvement politique dénommé Alternative

Citoyenne – ?un ?ooy- qui s’adosse sur un type de leadership horizontal mettant au

centre le citoyen, avec ses valeurs de partage et de solidarité réels, pour attaquer les

défis cités plus haut. Ce mouvement, porté sur les fonts baptismaux, dans le cadre d’une collaboration

active entre la Diaspora et le Sénégal, sera implanté sur toute l’étendue du territoire, mais aussi dans une quarantaine de pays de la diaspora. Nous vous invitons à y adhérer massivement pour le bien-être du Sénégal. Vive le Sénégal ! » Peut-on lire