L’ex maire de Dakar Khalifa Sall ne se jette t’il pas dans la gueule du loup ? Pourtant Macky n’est pas à son premier appel au dialogue. En mai 2019, alors que Khalifa Sall purgeait sa peine à Rebeuss depuis mars 2017, ses hommes avaient participé au dialogue lancé par ce même Macky. On se souvient tous de la prise de parole de Soham El Wardini, à l’époque mairesse de la ville Dakar, qui a consacré l’intégralité de son discours très applaudi à la libération de Khalifa Sall. Et pourtant, ce dialogue n’a pas libéré Khalifa Sall. Il a fallu l’intervention du Khalife général des Mourides lors de l’inauguration de la grande mosquée de Massalikoul Djinane le 27 septembre 2019 pour que Khalifa Sall puisse sortir de prison le 29 septembre de cette même année, après avoir passé 32 mois en prison. Barthélémy Dias et Ousmane Sonko à l’époque avaient déclaré la guerre au dialogue qu’ils ont appelé “Theatre”. Et l’avenir leur a donné raison. Mais ce même Barthélémy Dias aujourd’hui maire de Dakar est favorable à ce nouvel appel au dialogue du President Sall.

