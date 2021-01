Le Secrétariat général de Horizon sans frontières appelle l’Etat du Sénégal à se prononcer et à montrer à la population de manière ‘’palpable’’ les résultats obtenus dans le cadre de la gestion de ‘’cette manne financière’’ destinée à lutter contre l’émigration irrégulière. ‘’Comment expliquer ce génocide de la jeunesse en mer méditerranée ? Et constater qu’en un an, la mer a tué plus que la Covid-19 ?’’, se demande-t-il.

