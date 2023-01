«Hier, nous n’avions que quelques boîtes dans nos rayons. Nous les avons toutes vendues. Actuellement, nous sommes en rupture de stock. Nous avons fait, ce matin, une nouvelle commande auprès de notre fournisseur», confirme Pape Sylla, vendeur dans une pharmacie sise à la Patte d’Oie. Vendue sans ordonnance dans les officines, la pilule du lendemain est devenue la panacée pour les jeunes filles sexuellement actives surtout pendant les périodes de fête. En effet, lors du réveillon du nouvel an où les tentations sont très grandes, pour minimiser les risques de tomber enceintes, beaucoup de jeunes filles recourent à ce produit vendu dans les pharmacies. «C’est une tendance auprès des jeunes. Nous avons que constaté que les jours ou les lendemains de fête, beaucoup de filles viennent acheter la pilule du lendemain communément appelé Norvelo. C’est un produit qui est très prisé en ce moment. Et les jeunes en abusent», explique Ass Malick Ndour, vendeur dans une pharmacie à l’Unité 26 des Parcelles Assainies. Ajoutant que les préservatifs sont utilisés de manière circonstancielle par les jeunes. Mais, de plus en plus au lendemain des fêtes comme la Tabaski ou le réveillon, c’est la pilule du lendemain qui est en vogue. Et le plus surprenant, indique-t-il, ce sont des filles âgées entre 15 et 19 ans qui viennent souvent dans les pharmacies pour se le procurer. «Certaines filles sont gênées de venir demander le produit ouvertement, elles envoient leurs petits copains qui viennent s’approvisionner au comptoir», révèle M. Ndour.

