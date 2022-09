Les succès militaires de l’Ukraine ces derniers jours ont relancé un débat sur un soutien plus important, avec la livraison de chars de combat. Lors de sa visite à Kiev la semaine dernière, la ministre des Affaires étrangères allemande Annalena Baerbock a été confrontée à cette requête sans pouvoir apporter de réponse à ses interlocuteurs. Les Verts et les Libéraux, présents dans la coalition d’Olaf Scholz, plaident pour un effort plus important avec la livraison de chars Marder et Leopard 2. Cette ligne est aussi défendue par les conservateurs dans l’opposition, mais les sociaux-démocrates du chancelier Scholz sont, eux, bien plus réservés.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy