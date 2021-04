Le ramadan génère habituellement à La Mecque, grande ville sainte de l’islam dans l’ouest saoudien, une affluence importante de fidèles musulmans venant d’Arabie saoudite et du monde entier. Le royaume a annoncé la semaine dernière que « seules les personnes immunisées » contre le coronavirus seraient autorisées à effectuer la omra, le petit pèlerinage, et les prières dans la Grande mosquée de La Mecque à partir du début du ramadan. Cette mesure s’applique notamment aux personnes ayant reçu les deux doses nécessaires de vaccin et à celles ayant reçu une seule dose depuis au moins quatorze jours. Le petit pèlerinage, suspendu en mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, a repris timidement à l’automne avec un nombre limité de fidèles et des mesures de précaution.

