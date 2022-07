Dans sa vidéo de 10 minutes, Gil Tamary se rend sur le Mont Arafat, étape essentielle et sacrée dans le cadre du grand pèlerinage à La Mecque, le hajj, qui s’est tenu cette année début juillet. Sur les images, Gil Tamary reconnaît lui-même que sa présence est illégale et se félicite d’être «le premier journaliste israélien ici à faire une vidéo, et en hébreu». Mardi, il a présenté ses excuses, expliquant que son objectif était «de montrer l’importance de La Mecque et la beauté de l’islam». Mais ses explications n’ont pas calmé la colère dans les médias et sur les réseaux sociaux, où le hashtag «un juif dans la mosquée sacrée» a largement circulé.

